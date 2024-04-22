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Жителей Карагандинской области призвали соблюдать меры безопасности с 22 по 30 апреля

Жителей Карагандинской области призвали соблюдать меры безопасности с 22 по 30 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 13:40 Фото: akorda.kz
22 апреля 2024 года Карагандинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям региона, которых призвал соблюдать меры безопасности в течение 10 дней. Причина – антитеррористические учения. Обращением оперштаба поделился акимат области, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что проведение учебных антитеррористических мероприятий планируется Карагандинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом с 22 по 30 апреля.

"Призываем население с пониманием отнестись к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования представителей специальных, правоохранительных и государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации", – обратился Карагандинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом к жителям региона.

20 апреля 2024 года с 5:00 антитеррористические учения проходили в Медеуском районе Алматы. Цель – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Аналогичные учения ранее прошли в Астане, Туркестанской и Костанайской областях, а также в других городах страны.

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