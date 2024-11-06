К чему жителей Улытауской области попросили отнестись с пониманием

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Улытауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сегодня, 6 ноября 2024 года, обратился к жителям и гостям региона с призывом, сообщает Zakon.kz.

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