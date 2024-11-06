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К чему жителей Улытауской области попросили отнестись с пониманием

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, миротворцы, миротворческие операции, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Улытауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом сегодня, 6 ноября 2024 года, обратился к жителям и гостям региона с призывом, сообщает Zakon.kz.

В оперштабе отметили, что с 7 по 8 ноября планируется проведение антитеррористических учений "Улытау-Антитеррор-2024".

"В рамках учения на территории Улытауской области предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения".Улытауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

31 октября 2024 года жители Алматы получили экстренное оповещение. Как оказалось, это предупреждение о проведении антитеррористического учения.

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