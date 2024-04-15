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В двух регионах Казахстана водохранилища остаются заполнены на 100%

В двух регионах Казахстана водохранилища остаются заполнены на 100%, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 18:27 Фото: primeminister.kz
Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева 15 апреля на брифинге СЦК рассказала о том, в каких регионах на 100% заполнены водохранилища, передает корреспондент Zakon.kz.

Молдир Абдуалиева сообщила, что филиал "Казводхоза" в Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау. 

"На четырех каналах филиала "Казводхоза" по Атырауской области готовятся свободные емкости для приема паводковых вод. В частности, вода, собранная для поливного периода в каналах Соколок, Сарыозек, Баксай и Нарын, направлена в Каспий.  В результате канал Соколок может принять 2 млн кубометров воды, канал Сарыозек – 3 млн кубометров, канал Баксай – 7 млн кубометров, а канал Нарын – 4,5 млн кубометров воды", – дополнила спикер. 

Также она рассказала о ситуации на водохранилищах: 

  • в Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Вчера произошел перелив через дамбу "Старый грейдер" системы лиманного орошения "Алва". Усилиями "Казводхоза" и местных жителей перелив через дамбу был устранен, как и подтопления поселка Караоткель;
  • в Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища в общей сложности полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние объектов удовлетворительное. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловска – 1330 см, за сутки он вырос на 27 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды;
  • в Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна; 
  • в Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%;
  • в Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 83%. В регионе по-прежнему период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме;
  • в Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 77%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля;
  • в Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна;
  • в Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.
"На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки", – заявила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК. 

15 апреля в "Казгидромете" рассказали, где в Казахстане ожидается подъем уровня воды в ближайшие дни.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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