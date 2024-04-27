Снег, ливень, град: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие дни

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Казахстанские синоптики сегодня, 27 апреля 2024 года, представили прогноз погоды по республике на ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

С прогнозом погоды ознакомила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова. "28-29 апреля под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами. 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града. 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики – осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – с пыльной бурей", – рассказала она на брифинге в СЦК. Также спикер озвучила прогноз пожарной опасности на 27 апреля. "На большей части Мангистауской, в центре и на юге Кызылординской области сохраняется, а на севере Туркестанской и на юге Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность". Алина Исмагулова Ранее сообщалось, что в девяти областях Казахстана на 27 апреля 2024 года объявлено штормовое предупреждение. Подробности по ссылке. Читайте также В Казахстане изменился график работы некоторых ЦОНов В Астане на несколько дней частично перекроют один из крупных проспектов В ВКО четверых оштрафовали за несоблюдение правил пожарной безопасности

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