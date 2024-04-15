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В Атбасаре продолжают откачивать талые воды

В Атбасаре продолжают откачивать талые воды, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 07:47 Фото: wikipedia
В МЧС РК сообщили, что спасатели Жамбылской области в городе Атбасар Акмолинской области в круглосуточном режиме проводят работы по откачке талой воды, передает Zakon.kz.

В ведомстве также сообщили, что в селе Самарка эвакуированы в безопасные места 45 местных жителей, из них 25 детей. А также, проведены работы по укладке свыше 1500 шт. мешкотар для защиты средней-школы.


Ранее в министерстве сообщали, что спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда в круглосуточном режиме эвакуируют в безопасные места местных жителей и домашних животных с дачных массивов г.Уральск Западно-Казахстанской области.


А также о том, что в круглосуточном режиме в Северо-Казахстанской области проходит эвакуация граждан из зон подтоплений.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

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Елена Вебер
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