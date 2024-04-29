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В Казахстане вновь похолодает

В Казахстане вновь похолодает, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 14:45 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по республике в ближайшие трое суток – с 30 апреля по 2 мая 2024 года.

Согласно прогнозу, в последний день апреля и в начале мая ожидается понижение температуры.

"Отрог антициклона из районов Западной России обусловит понижение температуры воздуха в северных, восточных и центральных областях ночью до 0+5°C, заморозки -1-6°C, днем до +5+13°C. Также холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где вызовет понижение температуры воздуха ночью до +2+7°C, заморозки -2°C, днем до +15+25°C".РГП "Казгидромет"

Синоптики отметили, что на большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки: 1-2 мая на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны – сильные осадки, в ночные часы не исключен переход дождя в снег.

"Также возможны грозы, выпадение града на юго-востоке страны. По республике усилится порывистый ветер, ночью в северных, восточных регионах прогнозируется туман".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Астане и 10 областях страны на 29 апреля 2024 года объявлено штормовое предупреждение. Подробности по ссылке.

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