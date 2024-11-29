Непогода накроет Алматы и Шымкент, а чего ожидать жителям Астаны

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 30 ноября по 2 декабря 2024 года.

Согласно прогнозу, два крупнейших мегаполиса страны накроет непогода: ожидаются временами снегопады и ливни, а также сильный ветер, туман и гололед.

В Алматы:

30 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

– переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С. 1 декабря – облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +3+5°С.

– облачно, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +3+5°С. 2 декабря – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +3+5°С.

В Шымкенте:

30 ноября – облачно, временами осадки (преимущественно дождь), ночью – туман. Ветер юго- западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.

– облачно, временами осадки (преимущественно дождь), ночью – туман. Ветер юго- западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С. 1 декабря – переменная облачность, временами осадки, ночью и утром временами – сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С.

– переменная облачность, временами осадки, ночью и утром временами – сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С. 2 декабря – переменная облачность, временами – осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +3+5°С.

Больше с погодой повезет жителям столицы, где осадков не ожидается, но прогнозируется туман и мороз до -17°С.

В Астане:

30 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -3-5°С.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -3-5°С. 1 декабря – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С.

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С. 2 декабря – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -4-6°С.

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