Бектенов: Большая вода идет в Атыраускую область
Глава правительства поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод. Правительством поручено организовать работу по аналогии с Западно-Казахстанской областью, где превентивные противопаводковые мероприятия, мобилизация военнослужащих и спасателей из 14 регионов с учетом привлеченной инженерной техники позволили пройти пик без масштабных разрушений.
К работе в ЗКО были привлечены свыше 11 тыс. человек и порядка 2 тыс. единиц техники. Возведены защитные сооружения протяженностью порядка 150 км, уложено 1300 тыс. единиц мешкотары.
В Уральске дамбы, возведенные вдоль 18 жилых массивов, полностью обеспечили их защиту. В жилые дома и социальные объекты города вода не дошла. Имеются подтопленные садоводческие товарищества и ряд домов, расположенных в пойме реки Жайык, откуда жители были заблаговременно эвакуированы.
По данным акимата Западно-Казахстанской области, на текущий момент жители 909 домов уже вернулись в свои жилища, в безопасные места для выпаса было отогнано свыше 5 тыс. голов скота.
На сегодняшний день областным оперативным штабом и комиссией по ликвидации последствий собрано порядка 8 тыс. заявлений, проведена оценка более тысячи домов. 1672 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Работа по оказанию помощи пострадавшим продолжается.
"Ситуация с паводками стабилизируется. В Западно-Казахстанской области пик большой воды пройден. Здесь надо отметить слаженную работу всех привлеченных подразделений. Благодаря совместным действиям не допущено подтопление 84 населенных пунктов, а также минимизированы последствия паводков в регионе. Сейчас новой угрозы подтопления домов нет. Выражаю большую благодарность всем военнослужащим и сотрудникам министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, местных исполнительных органов, организаций, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, которые участвовали в противопаводковых мероприятиях", – отметил Олжас Бектенов.
Главной задачей на сегодня является подготовка Атырауской области. Ежедневно уровень воды реки Жайык поднимается. До опасной отметки остается порядка 100 см.
"Сейчас большая вода идет в Атыраускую область, пик ожидается в ближайшие дни. Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", – подчеркнул Олжас Бектенов.
На сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тыс. человек и более 1200 единиц техники. В регионе построено более 500 км дамб, в том числе 242 км вдоль жилых массивов в Атырау, использовано более 4,8 млн единиц мешкотары. В устье реки, на Каспийском море, продолжаются дноуглубительные работы: выкопано 1408 м и изъято 11 538 куб. м грунта.
Фото: primeminister.kz
В заключение глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.
"Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", – подытожил Олжас Бектенов.
Один из главных вопросов сегодня – это влияние паводков на будущий урожай. Насколько весенние половодье представляет опасность для земель сельскохозяйственного назначения и будет ли Казахстан с хлебом, можете прочитать здесь.