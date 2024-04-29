Тревоги и надежды: будет ли урожай хлеба в Казахстане после масштабных паводков

Один из главных вопросов сегодня – это влияние паводков на будущий урожай. Насколько весенние половодье представляет опасность для земель сельскохозяйственного назначения и будет ли Казахстан с хлебом, рассказывает Zakon.kz.

Беспокойство о том, что паводки могут сдвинуть сроки посевной, а значит, повлиять на будущий урожай, сегодня охватило всех, кто так или иначе связан с сельским хозяйством в Казахстане.

Сенатор волнуется, министерство успокаивает

Первым тревогу забил сенатор Арман Утегулов. В запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова он просит дать ответ, понимает ли правительство масштабы угрозы.

"Значительная площадь затопления приходится на основные зерносеющие регионы. В этой связи возникают вопросы по качественному проведению посевной кампании. Из-за затопления полей многие сельхозпроизводители просто не успеют вовремя посеять семена". Арман Утегулов

По данным депутата, всего в Западно-Казахстанской области подтоплено около 4 тыс. га озимых и 1 га теплиц. На складах в Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях затоплено около 200 тонн семян.

В итоге сенатор задает правительству ряд вопросов.

"Какова сегодня площадь пострадавших полей в затопленных регионах? Сколько пахотных земель пришло в непригодность из-за наводнения? Успеют ли фермеры посеять урожай к посевной в этом году?". Арман Утегулов

Между тем в Министерстве сельского хозяйства РК уверяют, что знают и о нынешних, и о грядущих проблемах. Официальный представитель ведомства Олжас Тлебалдин сообщил, что в Минсельхоз поступают сообщения о подтоплениях на зерноскладах, где фермеры хранили семена для предстоящей посевной кампании.

"У нацкомпании "Продкорпорация", а также у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для посевной кампании. "Продкорпорация" готова обеспечивать пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей". Олжас Тлебалдин

Также, по данным МСХ, для дополнительного финансирования весенних полевых работ "Продкорпорацей" начата реализация программы товарного кредита на 200 тыс. тонн зерна. Всего же по поручению главы государства за счет выделения средств на субсидирование процентной ставки по кредитам на весенне-полевые работы дополнительно будет привлечено до 400 млрд тенге.

Как на самом деле обстоят дела на полях?

Будет ли в Казахстане хороший урожай, или паводки нарушат сроки весеннего сева? С этим вопросом мы обратились к председателю Союза полеводов РК Виктору Асланову.

"Урожай будет, куда мы денемся! На юге посевная уже началась. Но там и не было никаких опасений из-за большой воды. Там, наоборот, дожди пришлись вовремя, потому что последнее три года в южных регионах была тенденция к засушливости, и сегодня хорошо, что почва сильно увлажнилась". Виктор Асланов

Что касается севера страны, то, по мнению Асланова, поля от половодья не сильно пострадали. Паводки, как правило, в очень незначительной части затрагивают сельхозугодья, в большей степени они проходят по пойменным участкам и населенным пунктам.

"Пострадали частные хозяйства, где разлились реки и протоки, и там, конечно, затопления сильные. Что касается промышленных полей, то они далеко от аулов и поселков, и там глобальных потопов не было. Да, сегодня в северных регионах многие поля затоплены, образовались даже некие лиманы, болотистость, к некоторым полям еще трудно проехать, но у нас есть полмесяца (15 мая – научно обоснованный срок начала посевной), и, надеемся, ситуация переменится". Виктор Асланов

Согласно опросам, которые провел Союз полеводов, у 20% фермеров есть опасения, что будет эрозия почвы, поскольку вода может смыть плодородный слой. Другие фермеры (около 10%), напротив, считают, что обильное увлажнение почвы на их полях урожаю будет только на пользу.

"Потихоньку влага уже впитывается, многие фермеры, например, в Акмолинской области выезжают на поля, чтобы начать подготовительные работы. Это боронование, задержание влаги, борьба с сорняком, который после дождей начал бурный рост и так далее". Виктор Асланов

В целом Виктор Асланов уверен, что паводок не сорвет планы на урожай. С учетом хорошей влагообеспеченности почвы и благоприятной погоды не исключено перевыполнение целевых показателей. Правда, есть одна оговорка, которая не дает сделать даже приблизительный прогноз по урожаю-2024.

"Дело в том, что мы находимся в центре континента. Если бы мы существовали в прибрежной зоне, любой агроном подтвердил бы: при таком запасе влаги в почве урожаем вы обеспечены. Но в середине материка может случиться летняя засушливость и весь нынешний влагозапас будет единственным. Если в июне природа даст нам еще хорошие дожди, тогда мы смело скажем: урожай будет выше среднего". Виктор Асланов

Отметим, что в 2023 году Казахстан собрал самый худший урожай зерновых за три года.

"Урожай оказался хуже, чем в 2022-м (16,4 млн тонн) и 2021-м (11,8 млн тонн) годах. Всему виной плохая погода и ливни". Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров

По предварительным расчетам в 2024 году урожай пшеницы в Казахстане составит около 12,53 млн тонн. И это будет неплохо. Если опять не подведет погода…