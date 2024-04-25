Полицейские буквально на себе эвакуировали жителей Уральска из затопленных домов
Фото: МЧС РК
Кадры спасения жителей Уральска из затопленных домов 25 апреля опубликовала полиция, сообщает Zakon.kz.
В полиции рассказали, что всех эвакуированных доставили в безопасное место.
Вместе с тем в МЧС РК сообщили, что спасатели ДЧС ЗКО совместно с Республиканским оперативно-спасательным отрядом города Алматы и приданными силами в районе дачных массивов продолжают патрулирование и мониторинг подтопленных территорий, а также эвакуацию жителей и их домашних животных.
"Ситуация по области стабильная, находится на контроле", – заверили в ведомстве.
Ранее Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана 25 апреля рассказало, что сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода продолжает проходить по территории нашей страны. В основном по руслу реки Жайык через город Уральск.
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