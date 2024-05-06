В каких регионах Казахстана пик паводков еще не пройден
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В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 6 мая 2024 года, отчитались о ситуации на водохранилищах страны, а также перечислили области, в которых пик паводков еще не пройден, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, половодье продолжается в четырех регионах страны.
- Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Уровень реки Жайык (Урал) в Уральске составляет 786 см. За сутки он снизился на 6 см.
- В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1141 см. За сутки он снизился на 21 см.
- В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье в регионе продолжается.
- В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 43,1%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
По данным министерства, в четырех областях республики пик половодья уже пройден.
- В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
- В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 млн кубометров воды в сутки.
- В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
- В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.
"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Ранее сообщалось, что 49 945 казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков. По данным МЧС, всего по республике отведена и откачана вода из 8958 жилых домов и 2994 дворовых территорий.
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