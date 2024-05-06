В каких регионах Казахстана пик паводков еще не пройден

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В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 6 мая 2024 года, отчитались о ситуации на водохранилищах страны, а также перечислили области, в которых пик паводков еще не пройден, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, половодье продолжается в четырех регионах страны. Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Уровень реки Жайык (Урал) в Уральске составляет 786 см. За сутки он снизился на 6 см.

наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Уровень реки Жайык (Урал) в Уральске составляет 786 см. За сутки он снизился на 6 см. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1141 см. За сутки он снизился на 21 см.

два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1141 см. За сутки он снизился на 21 см. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье в регионе продолжается.

среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье в регионе продолжается. В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 43,1%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. По данным министерства, в четырех областях республики пик половодья уже пройден. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 млн кубометров воды в сутки.

два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 млн кубометров воды в сутки. В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел. "На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК Ранее сообщалось, что 49 945 казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков. По данным МЧС, всего по республике отведена и откачана вода из 8958 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Читайте также В Акмолинской области запустили пилотный проект по Целям устойчивого развития Общественного Проектного офиса Казахстанские ветераны ВОВ получают самые высокие выплаты в СНГ В Карагандинской области в 2024 году модернизируют 13 объектов здравоохранения

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