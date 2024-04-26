Штормом на берег Каспия вынесло около 80 туш тюленей

В Мангистауской области вновь нашли мертвых тюленей. Штормом на берег вынесло 79 туш. Экологи говорят: животные погибли еще зимой, и останки успели разложиться, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, мертвых тюленей на берегу Каспийского моря стали находить в конце марта. Тогда людей ужаснул обезображенный вид животных. У некоторых как будто были выколоты глаза. Но экологи поспешили заверить: тюлени погибли своей смертью. Правда, от чего, пока так и не определили.

Спустя месяц история повторилась. Число жертв неизвестной болезни, таким образом, увеличилось до 182 особей. Сейчас специалисты взяли все пробы и в ближайшее время обещают обнародовать результаты.

"Результаты этих исследований будут после проведения всех проб, обработки всех проб. Учеными отбираются пробы, гистологический анализ, отбираются внутренние органы для исследования – для цели установить причину гибели. Предварительные результаты ученые нам пока не дают. Обещают какие-то сроки установить. Об этом будет сообщено позже". И. о. руководителя Управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий

Ранее сообщалось, что на побережье Каспия обнаружили несколько десятков мертвых тюленей.

Позже стало известно, что для сохранения каспийских тюленей на территории Казахстана в Мангистауской области ведут работу по организации резервата.