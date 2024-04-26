Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Штормом на берег Каспия вынесло около 80 туш тюленей

туши тюленей выбросило на берег Каспия, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 22:54 Фото: pixabay
В Мангистауской области вновь нашли мертвых тюленей. Штормом на берег вынесло 79 туш. Экологи говорят: животные погибли еще зимой, и останки успели разложиться, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, мертвых тюленей на берегу Каспийского моря стали находить в конце марта. Тогда людей ужаснул обезображенный вид животных. У некоторых как будто были выколоты глаза. Но экологи поспешили заверить: тюлени погибли своей смертью. Правда, от чего, пока так и не определили.

Спустя месяц история повторилась. Число жертв неизвестной болезни, таким образом, увеличилось до 182 особей. Сейчас специалисты взяли все пробы и в ближайшее время обещают обнародовать результаты.

"Результаты этих исследований будут после проведения всех проб, обработки всех проб. Учеными отбираются пробы, гистологический анализ, отбираются внутренние органы для исследования – для цели установить причину гибели. Предварительные результаты ученые нам пока не дают. Обещают какие-то сроки установить. Об этом будет сообщено позже". И. о. руководителя Управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий

Ранее сообщалось, что на побережье Каспия обнаружили несколько десятков мертвых тюленей.

Позже стало известно, что для сохранения каспийских тюленей на территории Казахстана в Мангистауской области ведут работу по организации резервата.

Читайте также

ДТП
Курьер погиб в аварии в Шымкенте
ребенок выпал из окна
Ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома в Актау
фейк о маньяке распространяется в Сети
Фейк о маньяке в Абайской области распространяется в Казнете
Елена Беляева
Каспий Мангистауская область 2024 год Каспийское море
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения
Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: