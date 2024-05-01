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Бауырсаки и сладости раздавали астанчанам на улице

Бауырсаки и сладости бесплатно раздавали на улице астанчанам , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 20:16 Фото: gov.kz
Сегодня в честь празднования 1 Мая – Дня единства народа Казахстана – столичным жителям раздавали бауырсаки и сладости, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Отмечается, что Управление по вопросам молодежной политики Астаны совместно с Молодежным ресурсным центром "Астана жастары" организовали акцию "Бауырсак объединяет" в праздник единства и согласия.

"В этот солнечный день волонтеры поздравили астанчан и гостей города с праздником и подарили им национальное казахское угощение. Так, в местах массового скопления людей и на остановках столичным жителям раздали бауырсаки и сладости", – рассказал сотрудник Управления по вопросам молодежной политики г. Астаны Дамир Айтымов.

Ранее сообщалось, что повара из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кырызстана приготовили более тонны плова в центральном парке Астаны на фестивале в честь празднования Наурыза. 

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