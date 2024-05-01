Багдат Мусин заявил, что многие в госаппарате были против внедрения биометрии

Экс-министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин 1 мая обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В своем посте на странице в Instagram он подвел итоги работы в ведомстве.

"Друзья, закончился еще один этап моей работы на государственной службе. Подводя итоги своей работы в министерстве, я хочу выразить слова благодарности нашему президенту. Именно его стратегическое видение и политическая воля положили принцип интересов человека в основу процесса цифровизации всех сторон жизнедеятельности страны. Под его личным руководством удалось выстроить совершенно новую модель оказания госуслуг, при которой государство создало условия для доведения максимально цифровых сервисов до граждан", – написал Багдат Мусин.

По его словам, через отечественные финтех-платформы казахстанцы получили доступ к сотням крутых сервисов – переоформление авто, регистрация рождения ребенка, оформление залога недвижимости и др.

"Большинство этих услуг сегодня оказываются онлайн. А когда-то единицы. Президент лично продвигал инициативу цифровых документов. Благодаря разработанному по его поручению закону расширена сфера применения этого сервиса, а электронные документы приравнены к их бумажным аналогам. Многие казахстанцы, возможно, уже забыли, когда в последний раз носили с собой бумажные документы", – подчеркнул экс-министр.

Он отметил, что в 2023 году сервисом цифровых документов воспользовались около 200 млн раз, а самих оцифрованных документов стало более 30 видов.

"Кто помнит, как до пандемии за открытием карт мы ходили в банковские отделения, стояли в очередях? Именно с поддержкой Касым-Жомарта Кемелевича удалось внедрить биометрию как основной способ идентификации. Многие в госаппарате были против этого. Но именно слово президента поставило точку в этом вопросе. Он лично поддержал нас и по Старлинку. Тут важна была его воля. И только благодаря ей мы обеспечили отдаленные сельские школы спутниковым интернетом. Е-otinish – это прямой результат политики главы государства по построению Слышащего государства. Миллионы граждан эффективно взаимодействуют с государственными структурами исключительно через свои смартфоны. Во время пандемийных ограничений система "Ашык" предоставила бизнесу возможность продолжить свою работу. Перечислять проекты можно долго. Все это было бы невозможным без личного участия президента", – заключил Багдат Мусин.

Ранее сообщалось, что указом главы государства Мусин освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Стоит отметить, что Багдат Мусин возглавлял цифровое министерство со 2 сентября 2020 года. Позже он прокомментировал свою отставку.

