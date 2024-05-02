АЭС в Казахстане: кто будет определять дату проведения референдума

В Министерстве энергетики Казахстана 2 мая 2024 года рассказали, на каком этапе находится вопрос строительства атомной электростанции (АЭС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, что в Казахстане до сих пор не провели референдум по строительству АЭС.

"Строительство атомной станции – это долгосрочный проект. Прогнозы дефицита до 2035 года сохраняются, так как прогнозируется рост потребления, рост экономики, увеличение ВВП в два раза, а это большой объем производства. План есть – это строительство больших объемов генерации и возобновляемой, и газовой, в том числе и атомной электростанции. Поэтому этот вопрос с повестки не снят. Вопрос референдума будет определяться руководством страны по времени. Сейчас проводится работа совместно с госорганами по разъяснению вопроса безопасности", – отметил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах Сената.

По его словам, в связи с этим позиция министерства по вопросу строительства атомной электростанции не изменилась.

1 сентября 2023 года в своем Послании президент сказал, что вопрос о строительстве АЭС нужно решить на общенациональном референдуме. Дата его проведения пока неизвестна, но в Центризбиркоме позднее заявили, что к референдуму готовы.

В качестве потенциального места для строительства АЭС выбрали пос. Улкен в Алматинской области. Однако кто будет заниматься ее строительством, все еще неизвестно. Тем временем споры не утихают, и если большинство жителей поселка "за" строительство, то некоторые специалисты и экоактивисты видят в этом опасность.