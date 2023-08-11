Заместитель Мусина о тарифах на сотовую связь: Есть страны, где все еще хуже

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек на пресс-конференции в СЦК 11 августа заявил, что есть страны, где интернет и сотовая связь еще дороже, чем в Казахстане, с учетом потребительской корзины, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр отметил, что стоимость связи и интернета относительно потребительской корзины МЦРИАП не анализировало. В министерстве опираются на международные рейтинги.

"Для нас это был ключевой момент. Говорить о том, что у нас все плохо, конечно, можно. Но есть страны, где потребительская корзина еще ниже, чем у нас, при этом интернет чуть дороже. Если объективно говорить, то мы середнячки. Сегодня хвалиться и говорить, что мы среди передовых стран, – это неправильно, невозможно и нельзя. В глобальном индексе ООН у нас 81-е место, это примерно середина. И когда мы с Токио сравнивались – какие-то рейтинги периодически обновляются, в одном из рейтингов мы чуть-чуть поднялись, балансируем где-то в середине. Сейчас наша задача – продвинуться чуть выше". Асхат Оразбек

Замглавы МЦРИАП добавил, что если Казахстан поднимается в каких-то международных рейтингах, нет ничего плохого в том, чтобы об этом сообщить. При этом министерство не собирается завышать текущие результаты.

"Просто озвучиваем то, что есть. Кроме того, когда мы говорим о том, что в каких-то странах уровень жизни выше, – да, это факт, от этого никуда не денешься. Только что операторы говорили, что затраты и их иностранные операторы, и наши несут в валюте, зачастую покупая одинаковое оборудование у одних и тех же производителей. Это тоже надо учитывать. Собственно, мне кажется, нужно четко понимать, что мы не гонимся за хайпом на тарифах. Министр просто констатировал факт, что есть такие рейтинги". Асхат Оразбек

Вице-министр добавил, что МЦРИАП ставит задачу увеличить охват и качество связи, чтобы войти в топ-10 или хотя бы топ-50 стран по этим показателям.

"Здесь вопроса о том, что мы хотим себя сильно похвалить такими цифрами, нет. Или оградить операторов от того, что есть проблемы, – тоже нет. Просто есть определенная картина, которая формируется рейтингами международных организаций, и мы ее озвучили, вот и все". Асхат Оразбек

Что касается затрат казахстанцев на связь относительно потребительской корзины, Асхат Оразбек считает, что если этот вопрос критичен, то его нужно поднимать на уровне Агентства по защите и развитию конкуренции и Бюро по статистике.

"Пусть они решат, насколько действительно нужно учитывать в потребительской корзине расходы на интернет, связь и влияние этих расходов на потребительскую корзину". Асхат Оразбек

25 июля глава МЦРИАП Багдат Мусин попросил опираться на международные рейтинги при оценивании качества связи и интернета в Казахстане. Рейтинг Speedtest Global Index, по его словам, говорит о том, что Астана поднялась на 35 позиций и даже обогнала Токио по качеству связи.