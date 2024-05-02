Стыдно перевозить туристов: депутат о состоянии автобусов в Казахстане
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Депутат Мажилиса Кайрат Балабиев на пленарном заседании мажилиса 2 мая раскритиковал состояние автобусов, в том числе туристических, сообщает Zakon.kz.
Кайрат Балабиев коснулся вопросов развития туризма. Он заявил, что в мире туризм – один из самых прибыльных видов бизнеса, темпы которого в мировой экономике не снижаются. Тогда как в Казахстане – не совсем успешный.
"Проблемы с дорогами, электричеством, связью и почти никакого сервиса. Вследствие чего, мы не можем использовать живописные места во благо экономики страны. И даже там, где есть и свет, и связь, и другое, картина ничем не лучше. Тем временем, пока другие организовывают экскурсии на двухэтажных автобусах, комфорт-такси, круизы на лайнерах, у нас даже в городах новых автобусов не хватает, не говоря об отдаленных населенных пунктах. Автопарки давно устарели. Наихудшие показатели качества по ним в Алматы и Туркестанской области... При таких условиях как мы можем обеспечить качество и безопасность пассажирских перевозок? Должно быть стыдно перевозить туристов автобусами такого состояния!" – заявил он.
Такая ситуация, по его словам, наносит ущерб репутации Казахстана.
Для обновления отечественного автобусного парка и обеспечения внутреннего спроса, он предлагает ввести применение в течение двух лет нулевой ставки на новые автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров, въезжающих в Казахстан из-за рубежа, освободив от НДС в размере 12 % и ввозных таможенных пошлин, взимаемых на внутреннем рынке. А также предусмотреть меры по освобождению новых автобусов, ввозимых из других государств, от утилизационного сбора и платежей за первоначальную регистрацию.
Стоит отметить, что с 23 апреля 2024 года вступили в действие новые правила регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Теперь в спецЦОНах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС).
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