Стыдно перевозить туристов: депутат о состоянии автобусов в Казахстане

Депутат Мажилиса Кайрат Балабиев на пленарном заседании мажилиса 2 мая раскритиковал состояние автобусов, в том числе туристических, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Балабиев коснулся вопросов развития туризма. Он заявил, что в мире туризм – один из самых прибыльных видов бизнеса, темпы которого в мировой экономике не снижаются. Тогда как в Казахстане – не совсем успешный.

"Проблемы с дорогами, электричеством, связью и почти никакого сервиса. Вследствие чего, мы не можем использовать живописные места во благо экономики страны. И даже там, где есть и свет, и связь, и другое, картина ничем не лучше. Тем временем, пока другие организовывают экскурсии на двухэтажных автобусах, комфорт-такси, круизы на лайнерах, у нас даже в городах новых автобусов не хватает, не говоря об отдаленных населенных пунктах. Автопарки давно устарели. Наихудшие показатели качества по ним в Алматы и Туркестанской области... При таких условиях как мы можем обеспечить качество и безопасность пассажирских перевозок? Должно быть стыдно перевозить туристов автобусами такого состояния!" – заявил он.

Такая ситуация, по его словам, наносит ущерб репутации Казахстана.