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Жители мерзнут: могут ли в Астане снова включить отопление

Жители мерзнут: могут ли в Астане снова включить отопление, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 19:23 Фото: freepik
Аким Астаны Женис Касымбек ответил, могут ли в столице снова включить отопление, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава города ответил, что на следующей неделе в столице ожидается +20°C, поэтому снова включать отопление нецелесообразно.

"Нет, мы на следующей неделе ожидаем +20°C, поэтому о каком отоплении обратно мы можем говорить? Неделю назад такие же были запросы, чтобы срочно отключили отопление. Ну такая погода у нас", – ответил Женис Касымбек.

19 апреля акимат Астаны принял решение об окончании отопительного сезона. Однако после в столице похолодало, а 1 мая даже выпал снег.

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