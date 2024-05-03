Обязательный "чистый четверг" предлагают ввести в Казахстане

Депутаты Мажилиса поднимают вопросы необходимости усилить работы по наведению чистоты в стране, сообщает Zakon.kz.

Так, депутат Даулет Мукаев 2 мая на пленарном заседании Мажилиса предложил ввести в Казахстане "чистый день".

В своем депзапросе на имя премьера Олжаса Бектенова он призвал соотечественников уважать природу и относиться ответственнее к окружающей среде.

"Меня очень расстраивает, что водители из окон могут выкинуть мусор, окурки сигарет, фантики от конфет или пластиковые бутылки. Предлагаю на обязательной основе ввести в стране день чистоты, например, чистый четверг. Чтобы организации и сами люди убирались во дворах, вокруг офиса, даже в парках и на тротуарах. Так они будут больше ценить труд дворников и меньше сорить", – указал в депзапросе Мукаев.

Еще один депутат, Максат Толыкбаев, поднял вопрос "мусорных" последствий паводков.

"После паводков и наводнений всплыли туши животных, септик, мусор и бытовые отходы. Плюс еще делали ограждения из мешков с песком. Это все нужно в срочном порядке чистить и дезинфицировать. Ведь последствия могут быть необратимые. Могут вспыхнуть кишечные инфекции, вирусные заболевания. Естественно, ухудшится экология", – указал в депутатском запросе на имя премьер-министра Толыкбаев.

По его словам, надо на республиканском уровне бороться с данной проблемой.

"Сейчас по всей стране идет акция "Таза Қазақстан". Надо ее продолжить. Но внедрять не одноразовые программы, а сделать ее на постоянной основе. И предлагаю правительству создать программу по культуре сохранения чистоты. И чтобы Министерство образования в обязательном порядке внедрило в школах классные часы по чистоте и сохранению природы", – сказал депутат.

8 апреля в стране стартовала масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан". Она продлится пять недель, каждая из которых посвящена определенной тематике.