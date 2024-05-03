Крупные водохранилища заполнены на 100% в двух регионах Казахстана
Фото: unsplash
В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали об обстановке на водохранилищах страны по состоянию на 2 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, заполнены на 100%:
- два крупных водохранилища в Акмолинской области;
- два крупных водохранилища в Северо-Казахстанской области.
Также в ведомстве предоставили данные о заполненности водохранилищ в других регионах страны:
- три крупных водохранилища в Карагандинской области – в среднем на 98,6%;
- два крупных водохранилища в Актюбинской области – в среднем на 97%;
- два крупных водохранилища в Костанайской области – в среднем на 92%;
- четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области – в среднем на 88%;
- два крупных водохранилища в Восточно-Казахстанской области – в среднем на 82,4%;
- Шульбинское водохранилище в Абайской области – на 39,8%.
"Собранная в водохранилищах вода далее направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности", – уточнили 3 мая в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали, куда перенаправили воду, сброшенную из водохранилища России. Подробности по ссылке.
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