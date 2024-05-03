Крупные водохранилища заполнены на 100% в двух регионах Казахстана

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В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали об обстановке на водохранилищах страны по состоянию на 2 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, заполнены на 100% : два крупных водохранилища в Акмолинской области ;

; два крупных водохранилища в Северо-Казахстанской области. Также в ведомстве предоставили данные о заполненности водохранилищ в других регионах страны: три крупных водохранилища в Карагандинской области – в среднем на 98,6%;

– в среднем на 98,6%; два крупных водохранилища в Актюбинской области – в среднем на 97%;

– в среднем на 97%; два крупных водохранилища в Костанайской области – в среднем на 92%;

– в среднем на 92%; четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области – в среднем на 88%;

– в среднем на 88%; два крупных водохранилища в Восточно-Казахстанской области – в среднем на 82,4%;

– в среднем на 82,4%; Шульбинское водохранилище в Абайской области – на 39,8%. "Собранная в водохранилищах вода далее направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности", – уточнили 3 мая в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК. Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали, куда перенаправили воду, сброшенную из водохранилища России. Подробности по ссылке. Читайте также Обязательный "чистый четверг" предлагают ввести в Казахстане Алматы готов к празднованию Дня защитника Отечества Какие улицы перекроют в Астане на две недели

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