Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупные водохранилища заполнены на 100% в двух регионах Казахстана

Крупные водохранилища заполнены на 100% в двух регионах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 10:50 Фото: unsplash
В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали об обстановке на водохранилищах страны по состоянию на 2 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, заполнены на 100%:

  • два крупных водохранилища в Акмолинской области;
  • два крупных водохранилища в Северо-Казахстанской области.

Также в ведомстве предоставили данные о заполненности водохранилищ в других регионах страны:

  • три крупных водохранилища в Карагандинской области – в среднем на 98,6%;
  • два крупных водохранилища в Актюбинской области – в среднем на 97%;
  • два крупных водохранилища в Костанайской области – в среднем на 92%;
  • четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области – в среднем на 88%;
  • два крупных водохранилища в Восточно-Казахстанской области – в среднем на 82,4%;
  • Шульбинское водохранилище в Абайской области – на 39,8%.
"Собранная в водохранилищах вода далее направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности", – уточнили 3 мая в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали, куда перенаправили воду, сброшенную из водохранилища России. Подробности по ссылке.

Читайте также

Чистый четверг хотят внедрить в Казахстане
Обязательный "чистый четверг" предлагают ввести в Казахстане
Алматы
Алматы готов к празднованию Дня защитника Отечества
ремонт дороги в Астане
Какие улицы перекроют в Астане на две недели
Динара Халдарова
Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан Паводки-2024 2024 год Водохранилища
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: