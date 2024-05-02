Куда перенаправили воду, сброшенную из водохранилища России

Сброшенную из водохранилища России воду, которая поступает в реку Жайык (Урал), перенаправили в Каспийское море. Для этого используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок. Об этом 2 мая 2024 года рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в Каспийское море уже направлено около миллиарда кубометров воды.

"Мы также направляем воду из реки Жайык в лиманы. А вода из реки Ойыл, помимо лиманов, направляется в месторождения подземных вод для их подпитки. Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 см, в Камыш-Самарские озера ЗКО, из Улытау в озера Кызылординской области, наполнили озера Акмолинской области. Перед нами одной из первостепенных задач стоит наполнение озер паводковой водой", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Суммарно каналы Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки.

"На каждом из них специалисты "Казводхоза" Министерства водных ресурсов и ирригации РК провели очистительные, укрепительные и другие работы. К примеру, вдоль канала Соколок был вырыт дополнительный канал длиной 14,5 км, через который вода также направляется в Каспий", – добавили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в реке Жайык (Урал) из-за поступления воды с территории Западно-Казахстанской области значительно увеличился уровень. При этом отмечалось, что вода в реку продолжит прибывать. По данным оперштаба по ЧС Атырауской области, на 2 мая из Ириклинского водохранилища РФ сброс составляет 141 куб. м/с.

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О том, что в Атырау нашли способ освободить реки и каналы, чтобы принять воду из России, стало известно 15 апреля 2024 года. Тогда в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК уточнили, что в области роют 14,5 км дополнительных каналов для перенаправления паводковой воды в Каспийское море. Подробнее об этом здесь.