В Алматы мошенники по-новому обманывают налогоплательщиков

Мошенники не перестают удивлять, придумывая все более изощренные методы обмана людей. Об одной из новых схем злоумышленников 3 мая 2024 года рассказали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что в ДГД по Алматы обратились налогоплательщики с жалобой на рассылку фейковых требований об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Данные требования рассылались на электронные адреса налогоплательщиков.

"Налоговые уведомления вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо отправляются электронно в кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена. Соответственно, департамент отношения к такому роду рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков не имеет", – заявили в ДГД по Алматы.

В связи с этим в ведомстве гражданам настоятельно рекомендуют просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном кабинете налогоплательщика – https://cabinet.kgd.gov.kz, и не верить подобным фейковым рассылкам.

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Напомним, что подобные фейковые уведомления казахстанцы получали еще в 2022 году. Правда, тогда для рассылки мошенники использовали банковские приложения. Подробнее об этом здесь.