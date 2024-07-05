Новое жилье получают жители Северо-Казахстанской области

Пострадавшие от паводков жители Северо-Казахстанской области получают новое жилье, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства промышленности и строительства страны, полным ходом идут работы по восстановлению жилья в пострадавших от паводков регионах. Так, в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области активно ведется строительство 154 домов. В 252 поврежденных домах завершены ремонтные работы.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

Кроме того, в Кызылжарском районе приобрели 40 домов для сельчан, пострадавших от паводка.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

4 июля в акимат Петропавловска пришли пострадавшие от паводка, которые по тем или иным причинам не получили выплату до 150 МРП.