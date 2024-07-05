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Законодательство РК

Новое жилье получают жители Северо-Казахстанской области

Дома, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 08:08 Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК
Пострадавшие от паводков жители Северо-Казахстанской области получают новое жилье, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства промышленности и строительства страны, полным ходом идут работы по восстановлению жилья в пострадавших от паводков регионах. Так, в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области активно ведется строительство 154 домов. В 252 поврежденных домах завершены ремонтные работы.

Дома, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 08:08

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

Кроме того, в Кызылжарском районе приобрели 40 домов для сельчан, пострадавших от паводка.

Дом, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 08:08

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

4 июля в акимат Петропавловска пришли пострадавшие от паводка, которые по тем или иным причинам не получили выплату до 150 МРП.

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Министерство промышленности и строительства Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год Строительство Хорошие новости
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