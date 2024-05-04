Еще одно трезвое село появилось в Казахстане

В селе Жанажол Первомайского сельского округа Толебийского района Туркестанской области жители полностью отказались от алкоголя. Теперь в Казахстане на одно трезвое село больше: там за три года не зарегистрировано преступлений, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы областной полиции, численность населения села немного превышает 2500 человек.

"На сегодня в селе работают шесть продуктовых магазинов, и алкоголь на их полках больше не продается. Потому что жители полностью отказались от спиртного". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Эту инициативу поддержали сельские аксакалы, акимат, полиция, депутаты маслихата, общественные объединения и провели собрание.

"Отказ жителей села Жанажол от алкоголя привел к отсутствию преступлений, недопущению правонарушений и семейных конфликтов". Пресс-служба ДП Туркестанской области

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Стоит отметить, что за трезвый образ жизни выступают и жители других сел. К примеру, село Ковыльное Северо-Казахстанской области стало непьющим. Об этом стало известно в феврале 2023 года.

Кроме того, в селе Онды Мангистауской области жители три года не употребляют алкоголь, за это время уровень преступности в ауле снизился до нуля.