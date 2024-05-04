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Вода, сброшенная из водохранилища России, продолжает прибывать в Атыраускую область

Вода, сброшенная из водохранилища России, продолжает прибывать в Атыраускую область, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 11:15 Фото: unsplash
Сброшенная из Волгоградского водохранилища России вода продолжает прибывать в реки Кигач и Шароновка в Атырауской области. Об этом 4 мая 2024 года рассказали в оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям региона, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области по состоянию на 8:00, на протоке Кигач и Шароновка бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды:

  • на гидропосту р. Кигач – с. Шортанбай уровень воды на отметке 367 см, подъем за сутки +4 см, общий подъем с начала паводка составляет 238 см;
  • на гидропосту р. Кигач – с. Котяевка уровень воды на отметке 232 см, подъем за сутки +3 см, общий подъем с начала паводка составляет 222 см;
  • на гидропосту р. Шароновка – с. Ганюшкино уровень воды на отметке 222 см, подъем за сутки +3 см, общий подъем с начала паводка составляет 125 см.

"На 4 мая сбросы из Волжской ГЭС составляют 15 870 куб. м/с".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Также оперштаб предоставил информацию о реке Жайык (Урал).

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Еще в двух реках Атырауской области продолжает расти уровень воды
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Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Атырау почти достиг критической отметки. Подробнее об этом здесь.

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