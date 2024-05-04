Вода, сброшенная из водохранилища России, продолжает прибывать в Атыраускую область

Фото: unsplash

Сброшенная из Волгоградского водохранилища России вода продолжает прибывать в реки Кигач и Шароновка в Атырауской области. Об этом 4 мая 2024 года рассказали в оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям региона, сообщает Zakon.kz.

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