Еще в двух реках Атырауской области продолжает расти уровень воды

Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau

В оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сегодня, 3 мая 2024 года, предоставили информацию об уровне воды в реках Кигач и Шароновка за прошедшие сутки. В них, как и в Жайыке (Урале), продолжает расти уровень воды, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области на 8:00, на протоке Кигач и Шароновка бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды: на гидропосту р. Кигач – с. Шортанбай уровень воды на отметке 363 см, подъем за сутки +4 см, общий подъем с начала паводка составляет 234 см;

на гидропосту р. Кигач – с. Котяевка уровень воды на отметке 229 см, подъем за сутки +5 см, общий подъем с начала паводка составляет 219 см;

на гидропосту р. Шароновка – с. Ганюшкино уровень воды на отметке 219 см, подъем за сутки +3 см, общий подъем с начала паводка составляет 119 см. "Подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища". Оперативный штаб по ЧС Атырауской области Также отмечается, что на 3 мая сбросы с Волжской ГЭС составляют 16 120 куб. м/с. Материал по теме Бектенов: Большая вода идет в Атыраускую область Ранее сообщалось, что в Жайыке (Урале) значительно поднимается уровень воды. По данным оперштаба по ЧС Атырауской области, ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Подробности здесь. Читайте также До конца года в Алматы отремонтируют 274 улицы В Алматы мошенники по-новому обманывают налогоплательщиков Ботанический сад Алматы выступил с важным объявлением

Следите за новостями zakon.kz в: