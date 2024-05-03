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Еще в двух реках Атырауской области продолжает расти уровень воды

Еще в двух реках Атырауской области продолжает расти уровень воды, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 11:35 Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau
В оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сегодня, 3 мая 2024 года, предоставили информацию об уровне воды в реках Кигач и Шароновка за прошедшие сутки. В них, как и в Жайыке (Урале), продолжает расти уровень воды, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области на 8:00, на протоке Кигач и Шароновка бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды:

  • на гидропосту р. Кигач – с. Шортанбай уровень воды на отметке 363 см, подъем за сутки +4 см, общий подъем с начала паводка составляет 234 см;
  • на гидропосту р. Кигач – с. Котяевка уровень воды на отметке 229 см, подъем за сутки +5 см, общий подъем с начала паводка составляет 219 см;
  • на гидропосту р. Шароновка – с. Ганюшкино уровень воды на отметке 219 см, подъем за сутки +3 см, общий подъем с начала паводка составляет 119 см.
"Подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Также отмечается, что на 3 мая сбросы с Волжской ГЭС составляют 16 120 куб. м/с.

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Ранее сообщалось, что в Жайыке (Урале) значительно поднимается уровень воды. По данным оперштаба по ЧС Атырауской области, ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Подробности здесь.

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