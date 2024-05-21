Вода из России перестала прибывать в реку Жайык в Атырауской области

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сегодня, 21 мая 2024 года, предоставил актуальные данные по уровню воды в реке Жайык (Урал). В нее поступает вода, сброшенная из водохранилища России, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 12:00 (по сравнению с 08:00) уровень воды в реке Жайык остался неизменным, не поднявшись ни на 1 см:

Атырау – 0, уровень воды – 577 см, критический уровень – 550 см;

с. Махамбет – 0, уровень воды – 1020 см, критический уровень – 850 см;

с. Жанаталап – 0, уровень воды – 419, критический уровень – 500 см;

с. Еркинкала – 0 см, уровень воды – 377 см, критический уровень – 450 см.

А в с. Индербор уровень воды в реке Жайык вовсе снизился на 1 см – до 1010 см (критический уровень – 845 см).

Материал по теме Перевозят на лодках: поврежденную из-за наводнения дорогу восстановили в Атырауской области

20 мая 2024 года на 25-м км трассы Атырау – Индер произошел разлив реки Жайык (Урал). В связи с этим вдоль дороги срочно начали возводить защитные дамбы.