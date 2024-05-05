Ливень, град и усиление ветра: синоптики рассказали о погоде на 6 мая

"Казгидромет" представил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 6 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, в Казахстане ожидается шквал, град, сильный ветер и туман.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ночью на юге, юго-востоке и востоке страны – сильный дождь. Лишь на севере, в центре страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – шквал, юго-востоке – град, на северо-западе, юге, в центре – туман". РГП "Казгидромет"

Помимо этого, ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются, в Костанайской области сохраняются заморозки +1+6°, на севере Актюбинской области сохраняются, на западе, севере Павлодарской, Карагандинской областях ожидаются заморозки 3°.

Также на большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, на востоке, в центре Улытауской, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в мегаполисах страны в ближайшие три дня.