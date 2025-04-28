Памятка для абитуриентов по ЕНТ-2025: когда начнется и завершится основное тестирование

Завершился прием заявлений на основное Единое национальное тестирование (ЕНТ) 2025 года. Об этом сегодня, 28 апреля, рассказали в Министерстве науки и высшего образования Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, тестирование начнется 16 мая и продолжится до 7 июля.

"Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году – 186 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 342 тыс. заявлений)". Пресс-служба МНВО РК

Наибольшее количество тестируемых, то есть 16,5%, выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика", 15,6% – "Биология-Химия". 9,7% сдающих выбрали комбинацию "Математика-Информатика". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее выбрали 285 человек.

В ведомстве напомнили, что абитуриенты подавали заявление на участие в ЕНТ на сайте Национального центра тестирования http://app.testcenter.kz или через приложение UTO.kz. Абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ есть индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников была возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – доступ к пробному онлайн-тестированию. А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список учебников и план теста;

список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история";

список терминов по "Информатике";

список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

В Миннауки отметили, что количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов – 140. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

Для обеспечения академической честности каждый участник ЕНТ получит индивидуально сгенерированный тестовый вариант. Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов, им будут предоставлены бумажные версии таблиц.

Подать апелляцию по содержанию тестовых заданий можно в течение 30 минут после окончания тестирования, а по техническим причинам можно подать во время тестирования. Сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции.

В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат.

Как уточнили в ведомстве, пороговые баллы для поступления остаются прежними:

для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов,

для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" – не менее 70 баллов,

для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов,

в другие вузы – не менее 50 баллов.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений, при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и так далее. В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.

После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей.

"В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы". Пресс-служба МНВО РК

25 апреля 2025 года Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана распространил важную информацию, которая касается участников ЕНТ.