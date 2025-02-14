Новый циклон принесет в Казахстан долгожданное тепло

Казахстанские синоптики, наконец, порадовали своим прогнозом. Из него следует, что в предстоящие выходные – с 15 по 17 февраля 2025 года – республику накроет новый циклон, который принесет не только осадки и ветер, но и долгожданное тепло, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", жители Казахстана начинают ощущать приближение весны – морозная погода быстро сменяется осадками и ветром.

"И вот снова после короткой передышки на территорию нашей страны начинает смещаться очередной циклон. Он принесет с собой осадки (дождь и снег), и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения", – говорится в прогнозе, распространенном в пятницу.

Однако, как отметили синоптики, циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но и шквалистое усиление ветра с порывами до 23-28 м/с, которое ожидается:

16 февраля – в Актюбинской и Костанайской областях,

17 февраля – уже и в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

Ранее сообщалось, что в Алматы и 17 областях Казахстана на 14 февраля 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.