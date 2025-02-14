#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Общество

Новый циклон принесет в Казахстан долгожданное тепло

Новый циклон принесет в Казахстан долгожданное тепло, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 12:47 Фото: freepik
Казахстанские синоптики, наконец, порадовали своим прогнозом. Из него следует, что в предстоящие выходные – с 15 по 17 февраля 2025 года – республику накроет новый циклон, который принесет не только осадки и ветер, но и долгожданное тепло, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", жители Казахстана начинают ощущать приближение весны – морозная погода быстро сменяется осадками и ветром.

"И вот снова после короткой передышки на территорию нашей страны начинает смещаться очередной циклон. Он принесет с собой осадки (дождь и снег), и даже на севере 17 февраля в дневные часы ожидается переход температуры в плюсовые значения", – говорится в прогнозе, распространенном в пятницу.

Однако, как отметили синоптики, циклон принесет не только осадки и повышение температуры, но и шквалистое усиление ветра с порывами до 23-28 м/с, которое ожидается:

  • 16 февраля – в Актюбинской и Костанайской областях,
  • 17 февраля – уже и в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 12:47
Резкие перепады температуры от +15 до -35 и снегопады: прогноз погоды на февраль в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 12:47

Ранее сообщалось, что в Алматы и 17 областях Казахстана на 14 февраля 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Астане тариф на вывоз мусора повысят в два раза
Общество
12:31, Сегодня
В Астане тариф на вывоз мусора повысят в два раза
"Сергек" уходит из Астаны: решение принято маслихатом города
Общество
11:48, Сегодня
"Сергек" уходит из Астаны: решение принято маслихатом города
Центр профподготовки "Казаэронавигации" признан одним из передовых в мире по подготовке авиаперсонала
Общество
11:08, Сегодня
Центр профподготовки "Казаэронавигации" признан одним из передовых в мире по подготовке авиаперсонала
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: