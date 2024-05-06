Паводки: почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома
В МЧС сообщили, что всего по республике отведена и откачана вода из 8958 жилых домов и 2994 дворовых территорий.
В городе Кульсары
Атырауской области в круглосуточном режиме откачивают воду
из оставшихся 20 подтопленных домов с применением мотопомп и мощных передвижных
насосных станций.
Дезинфекцию проводят военнослужащие из 20982 части МЧС.
В Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской
области также продолжают откачивать воду из подтопленных
территорий. За сутки вода отведена и откачана из 184 домов.
В селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области в
связи с постепенным повышением уровня воды на реке Торгай возводят дамбу длиной
2,5 км. Уложено свыше 30 тыс. единиц мешкотары и 19 тыс. инертного материала.
Проводится ежечасный мониторинг уровня воды. Ситуация находится на особом
контроле.
В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы 11 445 человек и 1284 единицы техники, 329 водооткачивающих средств и 66 плавательных средств, шесть воздушных судов.
Берегоукрепительные работы в Актюбинской области продолжают даже ночью.
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