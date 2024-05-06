Паводки: почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

49 945 казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков, передает Zakon.kz.

В МЧС сообщили, что всего по республике отведена и откачана вода из 8958 жилых домов и 2994 дворовых территорий.

В городе Кульсары Атырауской области в круглосуточном режиме откачивают воду из оставшихся 20 подтопленных домов с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций.



Дезинфекцию проводят военнослужащие из 20982 части МЧС.



В Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области также продолжают откачивать воду из подтопленных территорий. За сутки вода отведена и откачана из 184 домов.



В селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области в связи с постепенным повышением уровня воды на реке Торгай возводят дамбу длиной 2,5 км. Уложено свыше 30 тыс. единиц мешкотары и 19 тыс. инертного материала. Проводится ежечасный мониторинг уровня воды. Ситуация находится на особом контроле.



В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы 11 445 человек и 1284 единицы техники, 329 водооткачивающих средств и 66 плавательных средств, шесть воздушных судов.

Берегоукрепительные работы в Актюбинской области продолжают даже ночью.

