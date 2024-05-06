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Паводки: почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

Почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 10:56 Фото: primeminister.kz
49 945 казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков, передает Zakon.kz.

В МЧС сообщили, что всего по республике отведена и откачана вода из 8958 жилых домов и 2994 дворовых территорий.

В городе Кульсары Атырауской области в круглосуточном режиме откачивают воду из оставшихся 20 подтопленных домов с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций.

Дезинфекцию проводят военнослужащие из 20982 части МЧС.

В Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области также продолжают откачивать воду из подтопленных территорий. За сутки вода отведена и откачана из 184 домов.

В селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области в связи с постепенным повышением уровня воды на реке Торгай возводят дамбу длиной 2,5 км. Уложено свыше 30 тыс. единиц мешкотары и 19 тыс. инертного материала. Проводится ежечасный мониторинг уровня воды. Ситуация находится на особом контроле.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы 11 445 человек и 1284 единицы техники, 329 водооткачивающих средств и 66 плавательных средств, шесть воздушных судов.

Берегоукрепительные работы в Актюбинской области продолжают даже ночью.

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