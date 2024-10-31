Посмертно награжден медалью пожарный Хали Хайрат

Указом президента медалью "Ерлігі үшін" посмертно наградили спасателя Хали Хайрата, который погиб при тушении степного пожара в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 октября 2024 года рассказали в акимате региона. От имени главы государства награду вручил родным погибшего пожарного аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Сегодня мы собрались почтить память героя, который отдал свою жизнь во имя спасения других людей. Мы не забудем его поступок", – сказал глава региона.

Фото: gov.kz

На вручении госнаграды присутствовали коллеги спасателя-пожарного.

Фото: gov.kz

"Благодарим президента страны за награду нашего героя. Хали Хайрат за 10 лет своей службы показал свою преданность профессии, на его счету немало спасенных жизней. Он навсегда останется в нашей памяти", – отметил начальник ДЧС Карагандинской области Маргулан Аманбаев.

Напомним, старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат погиб 6 октября 2024 года при тушении крупного степного пожара в Каркаралинском районе Карагандинской области. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года. 33-летний погибший жил в Сарани.