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Несанкционированные свалки ликвидировали во время экоакции в Астане

Несанкционированные свалки ликвидировали, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:38 Фото: акимат Астаны
В Астане проходит масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Текущая неделя носит название "Мөлдір бұлақ", в ходе которой очищаются от мусора окрестности водоемов – рек и озер, сообщает Zakon.kz.

Во время экоакции было ликвидировано 2 несанкционированные свалки, передает официальный сайт столичного акимата.


Несанкционированные свалки ликвидировали, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:38

Фото: акимат Астаны


Свыше 1500 студентов и депутаты столичного маслихата убрали более 200 тонн мусора канала "Нура-Есиль". Для вывоза мусора с мест несанкционированных свалок было совершено свыше 30 рейсов большегрузов.

"Наши столичные депутаты активно участвуют в данной экологической акции. Сегодня мы организовали уборку канала "Нура-Есиль". В акции активно принимают участие студенты. Чистота города начинается с каждого из нас, и поддержание этой чистоты лежит на нашей общей ответственности. Пусть это послужит примером для будущих поколений. Эта инициатива демонстрирует важность коллективного участия в сохранении окружающей среды. Надеюсь, что подобные мероприятия будут стимулировать больше людей принимать активное участие в улучшении состояния нашей экологии". Депутат столичного маслихата Габит Тажимуратов


Несанкционированные свалки ликвидировали, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:38

Фото: акимат Астаны



"Мы, студенты, гордимся тем, что можем внести свой вклад в улучшение окружающей среды. Надеюсь, что наша активность вдохновит и других на поддержку подобных инициатив. С момента начала экоакции в Астане мы принимаем участие и выезжаем на уборку", — сказал студент столичного колледжа Алиман Нурисламов.


Несанкционированные свалки ликвидировали, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:38

Фото: акимат Астаны


Экоакция в Астане продолжается

Напомним, в рамках масштабной экоакции ведутся работы по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров,внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, установке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.


Несанкционированные свалки ликвидировали, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:38

Фото: акимат Астаны


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