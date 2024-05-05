В каких районах возможна засуха в мае, рассказали синоптики

По информации пресс-секретаря РГП "Казгидромет" Алины Исмагуловой, в мае засуха ожидается в двух районах Кызылординской области и в одном районе Костанайской и Карагандинской областей, сообщает Zakon.kz.

Согласно уточненному прогнозу по засушливости территории в мае, с учетом осадков, выпавших в течение апреля, а также прогнозируемых погодных условий увеличивается площадь территории, подверженной риску наступления засухи.

Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области.

Умеренно влажными прогнозируются условия в Костанайской области – Карасуский район, в Акмолинской области – Аккольский, Атбасарский, Сандыктауский районы, в Павлодарской области – Актогайский, Успенский районы и окрестности города Павлодара, в Западно-Казахстанской области – в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в Актюбинской области – в Кобдинском районе.



На остальной территории Казахстана значимых изменений не ожидается.

По последним данным на 5 мая, почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков.