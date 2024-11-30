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Законодательство РК

В каких регионах РК на первый день зимы объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 22:01 Фото: pixabay
В 12 областях Казахстана на 1 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, юге, в центре Улытауской области на дорогах – гололедица. На севере, западе области – туман. В Жезказгане ночью на дорогах гололедица.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах – гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается туман, на дорогах – гололедица. В Конаеве временами ожидается туман, на дорогах – гололедица.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере области – гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

В центре, в горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. В Талдыкоргане временами ожидается туман.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области – туман.

На севере, востоке, юге Абайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге области – туман. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный, на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 1 декабря 2024 года опубликовали синоптики.

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