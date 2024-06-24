Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минсельхоз РК: Ущерба от саранчи пока нет

МСХ, Сапаров, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 15:45 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров 24 июня 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, какие пестициды используются для борьбы с саранчой и как будет подсчитываться ущерб, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили у министра, не вредят ли другим насекомым пестициды, которые используют для борьбы с саранчой.

"Все препараты, которые мы покупаем, проходят лабораторное испытание и есть заключение по ним. Здесь переживать не стоит. Производство (препаратов. – Прим. ред.) в основном европейское. У нас есть 4-5 препаратов", – сказал Айдарбек Сапаров.

Также у него уточнили, как планируется подсчитывать ущерб от нашествия саранчи.

"Сегодня пока нет ущерба по саранче. Если будет ущерб, то будем разрабатывать методику и будем считать", – дополнил Айдарбек Сапаров.

9 июня 2024 года вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что Казахстан никогда не сталкивался с такими огромными площадями распространения саранчи.

Читайте также

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Школьникам и студентам Астаны могут продлить летние каникулы
Прикрепление к поликлинике онлайн, кандасы, нерезиденты
Прикрепление к поликлинике онлайн теперь доступно для кандасов и нерезидентов
Восточный Казахстан стал одним из лидеров среди областей по количеству музыкальных школ
Восточный Казахстан стал одним из лидеров среди областей по количеству музыкальных школ
Екатерина Елисеева
Мажилис Парламента РК МСХ РК Сапаров Айдарбек 2024 год Саранча
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: