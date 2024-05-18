Известный фотограф рассказал о символе Казахстана

Фото: pixabay

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко заявил, что цветущие маковые поля – это, без сомнения, один из символов Казахстана. 17 мая 2024 года он завершил маковую тему красивым снимком, сообщает Zakon.kz.

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