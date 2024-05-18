Известный фотограф рассказал о символе Казахстана
Фото: pixabay
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко заявил, что цветущие маковые поля – это, без сомнения, один из символов Казахстана. 17 мая 2024 года он завершил маковую тему красивым снимком, сообщает Zakon.kz.
Фото Доценко опубликовал на личной странице в Instagram.
"Завершу маковую тему этого года вот такой фотографией: цветущее поле, красавец пик Талгар и чабан с лошадьми. Это поле находится совсем рядом с Алматы. Тем не менее вид очень красивый, ничуть не хуже, чем я снимал в Жамбылской области. Кстати, за много лет съемок заметил, что маки в Алматинской и Жамбылской областях немного отличаются. У нас они более алые, а там – красные с чуть теплее оттенком".Дмитрий Доценко
По-научному цветок называется Рёмерия.
"И это однолетнее растение, то есть весь свой жизненный цикл проходит за год. Именно поэтому маки все время цветут в разных местах в отличие, например, от многолетних тюльпанов или подснежников. Красивейшее природное явление".Дмитрий Доценко
Комментаторы пообещали не вытоптать цветы, если узнают локацию.
- Фотография шикарная. И она для меня – олицетворение Казахстана!
- Точный адрес можно? Хочу успеть налюбоваться на эту красоту.
- Наша красавица природа: животные на воле пасутся. Просто душа радуется.
- Можно локацию? Топтать не будем, обещаю. Сфоткаем, не заходя в цветы.
- Восхитительно.
Доценко уже публиковал маковые поля 10 мая. 2 мая 2024 года завораживающими кадрами маковых полей в Кыргызстане поделился фотограф Николай Гладков. Блогер также обратился к подписчикам и попросил их об уважении к природе.
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