Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Известный фотограф рассказал о символе Казахстана

Известный фотограф рассказал о символе Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 10:00 Фото: pixabay
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко заявил, что цветущие маковые поля – это, без сомнения, один из символов Казахстана. 17 мая 2024 года он завершил маковую тему красивым снимком, сообщает Zakon.kz.

Фото Доценко опубликовал на личной странице в Instagram.

"Завершу маковую тему этого года вот такой фотографией: цветущее поле, красавец пик Талгар и чабан с лошадьми. Это поле находится совсем рядом с Алматы. Тем не менее вид очень красивый, ничуть не хуже, чем я снимал в Жамбылской области. Кстати, за много лет съемок заметил, что маки в Алматинской и Жамбылской областях немного отличаются. У нас они более алые, а там – красные с чуть теплее оттенком".Дмитрий Доценко

По-научному цветок называется Рёмерия.

"И это однолетнее растение, то есть весь свой жизненный цикл проходит за год. Именно поэтому маки все время цветут в разных местах в отличие, например, от многолетних тюльпанов или подснежников. Красивейшее природное явление".Дмитрий Доценко

Комментаторы пообещали не вытоптать цветы, если узнают локацию.

  • Фотография шикарная. И она для меня – олицетворение Казахстана!
  • Точный адрес можно? Хочу успеть налюбоваться на эту красоту.
  • Наша красавица природа: животные на воле пасутся. Просто душа радуется.
  • Можно локацию? Топтать не будем, обещаю. Сфоткаем, не заходя в цветы.
  • Восхитительно.

Доценко уже публиковал маковые поля 10 мая. 2 мая 2024 года завораживающими кадрами маковых полей в Кыргызстане поделился фотограф Николай Гладков. Блогер также обратился к подписчикам и попросил их об уважении к природе.

Читайте также

Зоопарк Караганды сделал важное заявление
Зоопарк Караганды сделал важное заявление
МВД обратилось к казахстанским родителям
МВД обратилось к казахстанским родителям
проект дома
В Кульсары на следующей неделе начнут строить дома для пострадавших от паводков
Анастасия Московчук
Алматы Талгар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: