Есть ли угроза подтопления села Индербор в Атырауской области

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана предоставили актуальную информацию по селу Индербор Атырауской области, где произошел разлив паводковой воды, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в селе Индербор Атырауской области продолжаются работы по откачке воды на участке насыпного сооружения.

"Ночью шли работы по укреплению защитной дамбы. В настоящее время угрозы подтопления нет", – говорится в сообщении 13 мая 2024 года.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по состоянию на 9:00, за прошедшие сутки в Индерском районе уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся на 5 см и составил 1038 см.

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Ранее сообщалось, что в селе Индербор Атырауской области срочно начали возводить дополнительную защитную дамбу из-за поступления воды. Несмотря на это, разлив паводковой воды произошел, но из-за неиспользуемых коммуникаций (труб).