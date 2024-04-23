В Алматы три дня будут идти дожди
Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе погоды на 24-26 апреля в Алматы. По данным специалистов, в городе три дня будут идти дожди, сообщает Zakon.kz.
- 24 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.
- 25 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 тепла.
- 26 апреля: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла.
Ранее казахстанские синоптики уже делились неутешительным прогнозом погоды. Они отмечали, что дожди и похолодание возвращаются.
Кроме того, опубликован консультативный прогноз погоды на май 2024 года. Подробности здесь.
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