В Алматы три дня будут идти дожди

Фото: pxhere

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе погоды на 24-26 апреля в Алматы. По данным специалистов, в городе три дня будут идти дожди, сообщает Zakon.kz.

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