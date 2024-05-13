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Почти 6 млрд тенге выделили на иммунизацию детей в Казахстане

Почти 6 млрд тенге выделили на иммунизацию детей в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 13:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации в Казахстане и охраны здоровья детей премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о выделении средств на приобретение дополнительных объемов вакцин и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Из резерва правительства выделяется 5 832 377 600 (пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона триста семьдесят семь тысяч шестьсот) тенге на иммунизацию детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию в рамках Национального календаря прививок, передает пресс-служба премьера.

В результате проведенного Министерством здравоохранения анализа всего в Казахстане выявлено более 800 тыс. непривитых детей. Наверстывающая иммунизация будет проводиться против таких опасных инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, вирусные гепатиты А и В, корь, краснуха, столбняк, полиомиелит, паротит и гемофильная инфекция. 

Средства будут направлены акиматам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов на приобретение 747 720 доз вакцин и 542 592 единиц шприцев. При этом в Восточно-Казахстанской области проведение наверстывающей вакцинации детей планируется за счет имеющихся объемов препаратов. 

По данным Минздрава, в Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори. За последние два месяца уровень заболеваемости снизился на 32%. В рамках дополнительной массовой иммунизации привито порядка 1,3 млн человек, охват составил 91% от подлежащего вакцинации населения.

Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, в 2023 году была отмечена негативная динамика по коклюшу, при этом 91% заболевших – непривитые дети. Рост также произошел по краснухе, эпидемическому паротиту и вирусному гепатиту А.

Для недопущения роста заболеваемости опасными инфекциями среди населения глава правительства Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам взять на особый контроль вопрос своевременного проведения иммунизации и эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.

В конце апреля на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды правительство выделило порядка 16 млрд тенге.

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