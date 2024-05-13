Почти 6 млрд тенге выделили на иммунизацию детей в Казахстане
Из резерва правительства выделяется 5 832 377 600 (пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона триста семьдесят семь тысяч шестьсот) тенге на иммунизацию детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию в рамках Национального календаря прививок, передает пресс-служба премьера.
В результате
проведенного Министерством здравоохранения анализа всего в Казахстане выявлено
более 800 тыс. непривитых детей. Наверстывающая иммунизация будет проводиться
против таких опасных инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, вирусные
гепатиты А и В, корь, краснуха, столбняк, полиомиелит, паротит и гемофильная
инфекция.
Средства будут
направлены акиматам областей, городов республиканского значения и столицы в
виде целевых текущих трансфертов на приобретение 747 720 доз вакцин и
542 592 единиц шприцев. При этом в Восточно-Казахстанской области
проведение наверстывающей вакцинации детей планируется за счет имеющихся
объемов препаратов.
По данным
Минздрава, в Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори. За
последние два месяца уровень заболеваемости снизился на 32%. В рамках
дополнительной массовой иммунизации привито порядка 1,3 млн человек, охват
составил 91% от подлежащего вакцинации населения.
Вместе с тем
наблюдается рост заболеваемости другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, в
2023 году была отмечена негативная динамика по коклюшу, при этом 91% заболевших
– непривитые дети. Рост также произошел по краснухе, эпидемическому паротиту и
вирусному гепатиту А.
Для недопущения роста заболеваемости опасными инфекциями среди населения глава правительства Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам взять на особый контроль вопрос своевременного проведения иммунизации и эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.
В конце апреля на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды правительство выделило порядка 16 млрд тенге.