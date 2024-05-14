Вода в Жайыке перешла опасные отметки: правительство заявило о пике паводка в Атырауской области

Заместитель премьер-министра Канат Бозумаев 14 мая рассказал о текущей паводковой ситуации в регионах страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, паводковая ситуация в целом стабилизируется, однако некоторые регионы все еще в зоне риска.

"На этой неделе ожидается пик паводка в Атырауской области. Сейчас уровень воды в реке Жайык превысил опасные отметки на гидропостах в поселках Индербор и Махамбет", – подчеркнул заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Он добавил, что в восьми регионах страны также продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Два населенных пункта в Актюбинской области все еще находятся без транспортного сообщения, жителей обеспечивают продуктами питания и медикаментами. Под водой по-прежнему остаются 264 дома в трех регионах – Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

"Из зон подтоплений были эвакуированы более 119 тыс. человек, из них 44 тыс. – дети. На сегодняшний день в свои дома вернулись 55,6 тыс. человек. В эвакопунктах остаются порядка 5 тыс. человек, у родственников разместились более 58 тыс. человек", – уточнил Канат Бозумбаев.

Кроме того, затопленными остаются 10 сибиреязвенных захоронений в трех регионах – Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях. Соответствующими службами проводятся оперативные дезинфекционные мероприятия на местах.

Для проведения противопаводковых мероприятий задействованы свыше 7 тыс. человек и 1900 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов. Привлечены силы и средства МЧС, полиции, Нацгвардии, Министерства обороны, местных исполнительных органов, а также участвуют частные организации и волонтеры.

Ранее на заседании премьер-министр Олжас Бектенов поручил министрам и акимам активизировать работу в пострадавших от паводков регионах и в кратчайшие сроки вернуть всех жителей к нормальной жизни.