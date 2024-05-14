Вода в реке Жайык перешла опасные отметки: что там происходит

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 14 мая опубликовало видео, на котором видно, что происходит вокруг села Талдыколь в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

13 мая сообщалось, что жителей этого села из-за угрозы затопления эвакуировали в Атырау.

"Вид насыпной дамбы вокруг села Талдыколь Махамбетского района Атырауской области с высоты птичьего полета", – сопроводило ведомство таким сообщением опубликованное видео.





Также отмечается, что по данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет", за прошедшие сутки уровень воды в реке Жайык поднялся на четыре см и составил 984 см.

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумаев 14 мая рассказал о текущей паводковой ситуации в регионах страны. По его словам, паводковая ситуация в целом стабилизируется, однако некоторые регионы все еще в зоне риска.