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Новый пенсионный взнос: сколько уже перевели казахстанцам

Новый пенсионный взнос: сколько уже перевели казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 11:06 Фото: Zakon.kz
По заявлению государственной корпорации "Правительство для граждан", за четыре месяца обработано 1,7 млн платежей на 59 млрд тенге. Это сумма нового платежа, впервые введенного в 2024 году – обязательного пенсионного взноса от работодателя (ОПВР), сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что ОПВР платят за каждого работника, который родился после 1 января 1975 года, в размере 1,5% от его дохода.

"Взнос сначала поступает на счет "Правительства для граждан" – согласно статье 17 Социального кодекса государственная корпорация ведет учет всех пенсионных взносов индивидуально для каждого вкладчика. Затем, в течение трех рабочих дней, суммы ОПВР перечисляются в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) на условные пенсионные счета".НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан"

Специалисты подчеркивают, что в отличие от десятипроцентных пенсионных взносов (ОПВ) сумма ОПВР не является собственностью работника, не капитализируется и не наследуется.

Условные накопления – дополнительный уровень в пенсионной системе.

"Чтобы получать часть пенсии из ОПВР, нужно участвовать в системе не менее пяти лет. При этом разовая выплата из накопленных ОПВР не может превышать два прожиточных минимума".НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан"

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Ранее в АО "ЕНПФ" ответили на актуальные вопросы по уплате обязательных пенсионных взносов работодателя. Подробнее ознакомиться с ними можно по ссылке.

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