"Прибавка" к пенсии: кто должен с 2024 года пенсионные взносы платить дважды – и почему

С 1 января 2024 года индивидуальных предпринимателей обязали к новому странному платежу. Судите сами: в Казахстане 1,2 миллиона ИП без нанятых работников, и при этом они должны выплачивать обязательные пенсионные взносы работодателя. Как так вышло и насколько это законно, выяснял Zakon.kz.

В редакцию за советом юриста обратился гражданин М. Он – индивидуальный предприниматель. За первый месяц нового, 2024 года он получил необычное и даже несколько абсурдное требование по платежам. А именно, помимо того, что он платил обязательные пенсионные взносы, теперь ему необходимо заплатить еще и так называемый пенсионный взнос работодателя. Притом, что М. таковым не является, ведь он как ИП не использует труд нанятых работников.

Вот гражданин и попросил разобраться. Тем более что проблема касается не только М. В Казахстане, по данным Комитета государственных доходов Минфина РК, только ИП без нанятых работников – 1,2 миллиона. Все они по весьма неочевидным основаниям в одночасье стали плательщиками этого своего рода "налога на работодателя". И не только они, заметьте. Что ж, разбираемся.

"Налог на работодателя"

Вернемся к случаю с М. Итак, он получил следующие требования по платежам: обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ – 8500 тенге, социальные отчисления в ГФСС – 2975 тенге, медицинская страховка в ФОМС – 5950 тенге. Все цифры понятные, знакомые, разве что с поправкой на новые ставки расчетных показателей.

8500 тенге – законная пенсионная десятина от МЗП (85 тысяч). 2975 – сумма, высчитываемая в соответствии с нормами Социального кодекса: 3,5 процента (пункт 1 статьи 244 СК) от дохода ИП, который, если де-юре меньше минимальной зарплаты, устанавливается равным МЗП (пункт 2 статьи 245). 5950 тенге – это 5 процентов от 1.4-кратного размера МЗП, установленных для ИП в качестве ОСМС-взносов (пункты 3 и 5 статьи 28 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании").

И вот к этому списку добавилась новая статья: 1275 тенге – обязательные пенсионные взносы работодателя. Мелочь, но неприятно. И насколько обоснованно? Законно ли?

Формально законно. А вот насчет обоснованности не уверены. Смотрите, что получается. С 1 января 2024 года на пенсионные счета физлиц начали поступать дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (пункт 1 статьи 251 СК). И теперь, напомним, казахстанским законодательством предусмотрены обязательные пенсионные взносы трех видов (согласно статье 248 СК):

обязательные пенсионные взносы; обязательные пенсионные взносы работодателя; обязательные профессиональные пенсионные взносы.

О последних сейчас речь не идет: они предусмотрены для вредных профессий согласно утвержденному перечню. Остаются два.

Обязательные пенсионные взносы вычитаются из доходов работников и уплачиваются за них агентами, то есть работодателями (пункт 2 статьи 248 СК). Если же речь идет об индивидуальных предпринимателях, то они (согласно пп.1) пункта 4 статьи 248 СК) уплачивают взносы самостоятельно. Пока все логично, но затем возникает вопрос.

Кем и из каких средств выплачиваются обязательные пенсионные взносы работодателя? Казалось бы, ответ содержится в самом вопросе: конечно же, работодателем. А вот и неверно!

В самом Социальном кодексе, в главе 19, посвященной пенсионным взносам, ответа на этот внешне элементарный вопрос вы не найдете. Кодекс отсылает к "Правилам и срокам исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним", утвержденных Постановлением Правительства РК 3 июля 2023 года. Этими правилами расшифровывается новое понятие – агент по уплате обязательных пенсионных взносов работодателя. Именно он и перечисляет деньги за счет собственных средств на условный пенсионный счет (пп.3) пункта 2 Правил).

Кто же этот агент? А вот здесь и начинается самое интересное. Правилами дана следующая дефиниция (пп.4) пункта 2 Правил):

"Агент по уплате обязательных пенсионных взносов работодателя (далее – агент) – физическое или юридическое лицо, включая иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность в РК через постоянное учреждение, филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие и перечисляющие обязательные пенсионные взносы работодателя в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, определяемом РК".

Вопрос к законодателю. Зачем понадобилась эта сложная конструкция: агент по уплате взносов работодателя, если на практике это одно и то же лицо: агент и работодатель. Если вы работник некой компании, предприятия, то это компания, которая и перечисляет из своих средств деньги на ваш пенсионный счет.

Но в том-то и дело, что работодатель есть не всегда! Например, в случае ИП без нанятых работников. А обязательные пенсионные взносы работодателя должны быть уплачены в любом случае! Потому что они – обязательные! Именно это главное слово в формулировке, а не слово "работодателя".

Потому и платить их должен агент, а не работодатель. Потому что агенты есть у всех и всегда, либо лица сами себе агенты. Напомним, термин позаимствован из налогового законодательства (пп.53) пункта 1 статьи 1 Налогового кодекса), где он означает следующее:

"Налоговый агент – индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, в том числе его структурные подразделения, а также юридическое лицо-нерезидент, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты, и (или) единого платежа".

Вот и в "пенсионном законодательстве" агент – это "физическое или юридическое лицо… исчисляющие, удерживающие (начисляющие) и перечисляющие обязательные пенсионные взносы… в порядке, определяемом законодательством РК" (из пп.119) пункта 1 статьи 1 СК). А это значит, что агентами являются также индивидуальные предприниматели.

ИП платит дважды

То есть надо понять логику авторов этого документа (мы имеем в виду вышеупомянутые Правила). Не работодатель должен перечислять обязательные пенсионные взносы работодателя, как бы парадоксально это ни звучало. Но вообще всякий, кто по закону может быть агентом по их уплате (а список кандидатов на эту роль широчайший; ИП, во всяком случае, туда входят). И только в случае, если действительно имеется работодатель, который в качестве агента уплатил взнос на пенсионный счет физического лица, это лицо попадает в категорию работников и, таким образом, освобождается от взносов работодателя. Уф!

По этой вот логике 1,2 миллиона казахстанских ИП и вынуждены отныне платить дважды: как пенсионные взносы за самих себя, так и обязательные пенсионные взносы работодателя. Если же у индивидуальных предпринимателей реально есть нанятые работники (а это еще до полумиллиона ИП), то взносы работодателя, соответственно, увеличиваются.

Насколько эта логика справедлива, адекватна… логична, в конце концов – вопрос открытый. Но сдается, что законодатель здесь что-то намудрил… И ситуацию надо исправлять. Деньги, повторимся, небольшие: с 2024 года – 1,5 процента от дохода, и если тот равен МЗП (установленный законом минимум для исчисления), это составляет как раз 1275 тенге, "прилетевшие" гражданину М. Но, во-первых, со временем ставки вырастут – до 5 процентов 1 января 2028 года. А во-вторых, дело принципа.

Почему человек должен дважды перечислять за себя обязательные пенсионные взносы – как бы они ни назывались?! А ведь есть еще и обязательное социально-медицинское страхование. Там тоже два вида платежа: взносы в ФОМС участников системы из их доходов (или за счет государства для льготных категорий населения) и отчисления из средств работодателя. Так вот, как бы завтра не пришлось и за здоровье платить дважды…