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В Восточном Казахстане прокуроры выявили факты фиктивной иммунизации

В Восточном Казахстане прокуроры вывили факты фиктивной иммунизации, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Проведенная прокуратурой ВКО проверка выявила 365 фактов фиктивной иммунизации, передает Zakon.kz.

Кроме того, выявлены 55 фактов предоставления необоснованных медицинских отводов от получения прививок, говорится в сообщении ведомства.

Также медицинскими учреждениями допущено 11 видов нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

По акту надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению должностных лиц к установленной законом ответственности.

Необходимо отметить, что с начала 2023 года в стране зарегистрирован рост заболеваемости корью. Это отмечено даже в отчете ЮНИСЕФ, где Казахстан назван страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.

"Эффективным методом предотвращения случаев заболевания является вакцинация, которая требует активного участия граждан".

Заболеваемость корью растет в Казахстане начиная с сентября 2023 года.

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