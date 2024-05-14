В Восточном Казахстане прокуроры выявили факты фиктивной иммунизации

Проведенная прокуратурой ВКО проверка выявила 365 фактов фиктивной иммунизации, передает Zakon.kz.

Кроме того, выявлены 55 фактов предоставления необоснованных медицинских отводов от получения прививок, говорится в сообщении ведомства.



Также медицинскими учреждениями допущено 11 видов нарушений санитарно-эпидемиологических требований.



По акту надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению должностных лиц к установленной законом ответственности.



Необходимо отметить, что с начала 2023 года в стране зарегистрирован рост заболеваемости корью. Это отмечено даже в отчете ЮНИСЕФ, где Казахстан назван страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.



"Эффективным методом предотвращения случаев заболевания является вакцинация, которая требует активного участия граждан".

Заболеваемость корью растет в Казахстане начиная с сентября 2023 года.