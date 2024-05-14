В Восточном Казахстане прокуроры выявили факты фиктивной иммунизации
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Проведенная прокуратурой ВКО проверка выявила 365 фактов фиктивной иммунизации, передает Zakon.kz.
Кроме того, выявлены 55 фактов
предоставления необоснованных медицинских отводов от получения прививок,
говорится в сообщении ведомства.
Также медицинскими учреждениями допущено 11 видов
нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
По акту надзора принимаются меры по устранению допущенных
нарушений и привлечению должностных лиц к установленной законом
ответственности.
Необходимо отметить, что с начала 2023 года в стране
зарегистрирован рост заболеваемости корью. Это отмечено даже в отчете ЮНИСЕФ, где
Казахстан назван страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
"Эффективным методом предотвращения случаев заболевания является вакцинация, которая требует активного участия граждан".
Заболеваемость корью растет в Казахстане начиная с сентября 2023 года.
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