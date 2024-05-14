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Опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 16:04 Фото: Zakon.kz
Корреспонденту Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 15 по 17 мая 2024 года.

Согласно прогнозу, в столице и двух крупнейших городах страны ожидаются дожди.

В Астане:

  • 15 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь. Температура воздуха ночью 5-7, днем 12-14 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4, днем 14-16 тепла.
  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.

В Алматы:

  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 23-25 тепла.
  • 17 мая: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Временами гроза, град, шквал. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.

В Шымкенте:

  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 23-25 тепла.
  • 17 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

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Ранее сообщалось, что сильные дожди с грозами ожидаются по Казахстану в ближайшие три дня (14-16 мая). По данным специалистов, погоду в стране будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

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