Опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Фото: Zakon.kz
Корреспонденту Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 15 по 17 мая 2024 года.
Согласно прогнозу, в столице и двух крупнейших городах страны ожидаются дожди.
В Астане:
- 15 мая: переменная облачность, ночью и утром дождь. Температура воздуха ночью 5-7, днем 12-14 тепла.
- 16 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-4, днем 14-16 тепла.
- 17 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.
В Алматы:
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.
- 16 мая: переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 23-25 тепла.
- 17 мая: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Временами гроза, град, шквал. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла.
В Шымкенте:
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.
- 16 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 23-25 тепла.
- 17 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.
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