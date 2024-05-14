Опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: Zakon.kz

Корреспонденту Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 15 по 17 мая 2024 года.

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