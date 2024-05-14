Строительство АЭС: опыт развитых стран и перспективы для Казахстана

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. Однако день его проведения до сих пор не обозначен. Между тем корреспондент Zakon.kz изучила международный опыт разных стран в этой сфере и перспективы для Казахстана.

Строительство АЭС для Казахстана, по мнению эксперта в области энергетической безопасности, директора исследовательского центра "Энергетические аспекты Казахстана" Алмаза Абилдаева, открывает много перспектив.



Эксперт отмечает, что как бы то ни было, но сегодня Казахстан глубоко интегрирован в международные энергетические рынки и является их важным участником. Вместе с тем энергетический потенциал страны, по его словам, остается во многом нераскрытым. Хотя бы взять тот же ресурсный, как с точки развития внутренних неэнергетических рынков, так и в реализации инфраструктурной роли республики в международной торговле, финансовом и инвестиционном сотрудничестве.

Что касается стран, чьи технологии больше всего подойдут для строительства АЭС в Казахстане, то, по его словам, это Россия, в частности, Росатом, у которого 88% рынка атомных технологий, а также Франция.

"Я бы рассматривал две страны, Россию и Францию. У Франции строительство будет чуть дороже, конечно, но компетенции достаточно высокие. При этом военно-политический суверенитет этих стран очень многое значит. Допустим, Корея - в случае если завтра что-то изменится, трудно предсказать, конечно, как она будет работать с Казахстаном. Военно-политический суверенитет независимой страны очень важен в выборе подрядчика строительства АЭС. Поэтому на этот политический фактор я бы тоже обратил внимание", – указал он.

По его словам, наличие собственных атомных электростанций дает государствам ряд стратегических, экологических, экономических и научных преимуществ, которые способствуют их устойчивому развитию и процветанию.

Россия, Франция, США, Южная Корея и Китай, заявил он, давно признали потенциал ядерной энергии как ключевого фактора для обеспечения устойчивого развития. К тому же их опыт подтверждает, что атомная энергетика не только способствует экономическому росту, но и играет важную роль в обеспечении энергобаланса и снижении выбросов углекислого газа.

Кроме того, одним из наиболее важных преимуществ атомной энергетики является ее вклад в снижение выбросов парниковых газов, особенно диоксида углерода - CO2. Переход к атомной энергетике позволяет снизить зависимость от ископаемых источников энергии, такого топлива как уголь и нефть. Именно они являются основными источниками выбросов CO2. Даже при учете влияния жизненного цикла атомной энергетики, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию ядерных отходов, она остается одним из наиболее экологически чистых источников энергии.

"В Казахстане первым делом поднимается вопрос о выбросах. По заявлению президента, наша страна стремится достичь углеродной нейтральности к 2060 году, не так ли? В этом контексте, атомная энергетика в полной мере соответствует нашим установленным целям. Прежде всего, она способствует снижению выбросов, что становится важным аспектом нашей экологической стратегии. Кроме того, на данный момент мы еще не применяли атомную энергию для производства электроэнергии. У нас имеются всего два обучающих реактора, один из них расположен в Национальном ядерном центре, а второй - в Институте ядерной физики. На текущий момент все рационально мыслящие эксперты выражают положительное отношение к данной инициативе. Доля электроэнергии, производимой на атомной станции, будет составлять 12% от общего объема. Однако она обеспечит стабильное и надежное энергоснабжение в течение 24 часов в сутки", - отметил Алмаз Абилдаев.

Таким образом, опыт развитых стран подтверждает, что атомная энергетика играет ключевую роль в современной энергетической политике. Она является не только важным фактором для экономики и обеспечения энергобаланса, но и эффективным инструментом для снижения выбросов CO2 и борьбы с изменением климата, но самое главное производит электричество. А дальнейшее развитие атомной энергетики, с учетом передовых технологий и строгих норм экологической безопасности, может способствовать для Казахстана достижению устойчивого развития, задач декарбонизации и сокращению зависимости от ископаемых ресурсов в мировой энергетике.

Какова практика в мире?

Выгоды от наличия АЭС можно увидеть уже сейчас на примере других стран. Важное место на мировой атомной энергетической арене занимает Россия. Доля атомных электростанций в энергобалансе здесь 20%. Это позволяет обеспечить стабильное и надежное электроснабжение для населения и промышленности. Наряду с этим Россия является одним из крупнейших экспортеров ядерного топлива.



Особое внимание уделяется развитию атомной энергетики в Арктике, в связи со стратегическим значением региона и наличием значительных запасов природных ресурсов. Вдобавок идет активная работа над созданием новых технологий в области атомной энергетики. Это включает в себя разработку и внедрение инновационных решений, направленных на повышение безопасности, эффективности и экологической устойчивости атомных станций.

Важным аспектом деятельности России в сфере атомной энергетики остается сотрудничество с другими странами. Одним словом Россия продолжает активно развивать свой атомный сектор, сохраняя за собой позицию ключевого участника в международном ядерном сообществе.

Также успешно интегрировала атомные электростанции в свой энергобаланс Южная Корея, где доля атомной энергии составляет 30%. Эта страна является одним из лидеров по экспорту атомных технологий. В стране установлены низкие тарифы на электроэнергию. Атомная энергетика стимулирует развитие экономики и влияет на повышение уровня жизни.

Доля атомных электростанций в энергобалансе США составляет 20%. АЭС в США - вторые по величине производители электроэнергии. Атомная энергетика способствует созданию рабочих мест и развитию ядерных технологий. Америка также экспортируют ядерные реакторы.

Во Франции атомную энергию используют больше всего. Здесь атомные электростанции составляют около 70% энергобаланса. Они являются основой энергосистемы страны. Это способствует низким выбросам CO2 и при этом обеспечивается стабильное электроснабжение. Франция также экспортирует избыток произведенной электроэнергии.

Не остается в стороне от развития атомных технологий Китай. Он стремительно осваивает эту нишу.

В целом, если говорить о преимуществах, которые дает АЭС, то вполне очевидно, что атомная энергетика в настоящее время создает существенную экономическую пользу. Как мы видим на примере стран, инвестиции в строительство и обслуживание атомных электростанций способствуют созданию рабочих мест, развитию научно-технического сектора и стимулируют инновации. Более того, стабильное энергетическое производство, обеспечиваемое атомными электростанциями, позволяет уменьшать колебания цен на энергоресурсы и предоставляет надежное энергетическое обеспечение для промышленности и простых потребителей. Проще говоря, энергобаланс страны усиливается новым видом энергии и снижается потребление угля.

10 мая министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос, почему до сих пор ничего неизвестно о проведении референдума по строительству атомной электростанции (АЭС).