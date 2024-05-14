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Смерть ребенка и нападение с ножом: в Минпросвещения провели экстренное совещание

Смерть ребенка и нападение с ножом: в Минпросвещения провели экстренное совещание, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 18:46 Фото: Минпросвещения
Усилить работу психологических служб в регионах 14 мая поручил министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, минувшие инциденты в Павлодарской и Жамбылской областях обсудили сегодня на экстренном совещании по вопросам безопасности детей совместно с заместителями акимов областей, департаментами полиции, руководителями управлений образования, территориальных департаментов и подведомственных организаций.

"В своем докладе председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова отметила, что с начала прошлого года министерством совместно с заинтересованными госорганами проделана всесторонняя работа по оснащению организаций образования техническими средствами безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приняты нормативно-правовые акты, Комплексный план по защите детей и антибуллинговая программа. Однако данные негативные ситуации раскрыли недоработки со стороны местных исполнительных органов. Хотя ранее неоднократно ставились задачи по усилению психолого-педагогической работы в школах.

Также о ситуации и принимаемых мерах как в этих школах, так и в целом организациях образования региона проинформировали заместители акимов Павлодарской и Жамбылской областей.

Глава Минпросвещения РК подчеркнул о важности усиления работы психологических служб и ускорения процесса их открытия в остальных восьми регионах страны.

"Еще раз повторюсь, безопасность детей – наша общая задача. Нельзя расценивать ситуацию однобоко, сейчас требуется институционально усилить работу психологических служб в регионах. Обеспечить организации образования качественным составом службы специализированной охраны. Важно эффективно продолжить работу по обеспечению мерами безопасности и профилактике насилия среди детей", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

Отдельно министр остановился на усилении внутришкольного контроля и закреплении участковых инспекторов за каждой школой. Комитету по охране прав детей совместно с территориальными департаментами необходимо держать на контроле качественную организацию внутришкольного учета и психолого-педагогического сопровождения в школах.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что полицией задержан учащийся школы Павлодара, нанесший ножевое ранение однокласснику, а также учителю. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Также 13 мая сообщалось о другом происшествии. В Меркенский РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в селе Сыпатай батыра возле одного из домов обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика. 

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