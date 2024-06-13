В Алматы на ночь перекроют участок проспекта Гагарина

В Бостандыкском районе Алматы с 23:00 14 июня до 9:00 15 июня 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Гагарина, от улицы Березовского до улицы Байкадамова, сообщает Zakon.kz.

Движение будет закрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию с 1984 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Фото: Алматинские тепловые сети

Там рассказали, что этот трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, четыре детских сада, два объекта здравоохранения и 27 прочих объектов. Подача горячей воды потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – обратились в теплосетях.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 17 по 28 июня 2024 года на территории всех районов города будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта. В связи с чем не исключены нештатные ситуации.