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В Алматы на ночь перекроют участок проспекта Гагарина

В Алматы на ночь перекроют проспект Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:39 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы с 23:00 14 июня до 9:00 15 июня 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Гагарина, от улицы Березовского до улицы Байкадамова, сообщает Zakon.kz.

Движение будет закрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию с 1984 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
В Алматы перекроют проспект Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 17:39

Фото: Алматинские тепловые сети

Там рассказали, что этот трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, четыре детских сада, два объекта здравоохранения и 27 прочих объектов. Подача горячей воды потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – обратились в теплосетях.

Ранее сообщалось, что в Алматы с 17 по 28 июня 2024 года на территории всех районов города будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта. В связи с чем не исключены нештатные ситуации.

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