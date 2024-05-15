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В большинстве школ Казахстана не хватает психологов

психолог, Казахстан, Минпросвещения, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 19:41 Фото: primeminister.kz
Вице-министр просвещения Едил Оспан на брифинге в СЦК 15 мая 2024 года высказался о психологической обстановке в школах Казахстана. Вопрос возник на фоне суицида ученика 11-го класса в Шымкенте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Едил Оспан заявил, что суицид носит многофакторный характер и имеет разные причины.

"Суициды в большинстве случаев совершаются вне организации образования", – добавил он.

Между тем, по его словам, в организациях образования проводится работа по усилению психологической службы.

"Сегодня в Казахстане работают 8,5 тыс. психологов-педагогов, их основная задача – отслеживание психологической атмосферы в школе. Сегодня министерством проводятся системные меры по усилению данного института. В 14 регионах создали психологическую службу, которые будут координировать работу психологов. Ранее таких служб не было… Мы также предусмотрели увеличение количества школьных психологов-педагогов: на 500 детей один психолог. Сегодня в некоторых регионах есть проблема. В около 3 тыс. школах этот норматив соблюдается, в остальных школах акиматам необходимо будет привести в соответствие", – заявил Едил Оспан.

Между тем, в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что всего по стране насчитывается 7859 школ.

14 мая 2024 года стало известно, что школьник из Шымкента покончил жизнь самоубийством у себя дома. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции (ДП) и Управлении образования мегаполиса.

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